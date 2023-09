Wie die Voestalpine Stahl grün machen will

Auch der Schrottanteil bei der Stahlproduktion wird erhöht. Den Materialmix komplettieren flüssiges Roheisen und Eisenschwamm, das die Voestalpine HBI (Hot Briquetted Iron) nennt. Letzteres stammt aus dem mittlerweile zum Großteil an den Stahlriesen ArcelorMittal verkauften Werk des Konzerns im US-Bundesstaat Texas und wird mit einer Direktreduktionsanlage gewonnen.

Dabei kommt statt Koks noch das in den USA im Vergleich zu Europa weit günstigere Erdgas zum Einsatz. Auf lange Sicht sollen solche Anlagen mit aus erneuerbarer Energie gewonnenen Wasserstoff betrieben werden und die Stahlproduktion damit tatsächlich CO2-frei machen.

Technologien auf Wasserstoffbasis

Um den Treibhausgasausstoß in der Stahlproduktion weiter zu reduzieren, forscht die Voestalpine an Technologien auf Wasserstoffbasis. In Linz steht etwa eine Pilotanlage, die bereits grünen Wasserstoff in geringen Mengen erzeugt. In Donawitz wird im Rahmen des Projekts „Sustainable Steel“ an einer Technologie gearbeitet, mit der aus Erz mittels Wasserstoffplasma in einem einzigen Prozessschritt Rohstahl hergestellt werden kann.

Ab 2030 soll je ein weiterer Hochofen in Linz und Donawitz durch einen Elektroofen abgelöst werden. Ab dann soll es auch zum Einsatz von größeren Mengen an grünem Wasserstoff kommen, hieß es bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Der letzte Hochofen der Voestalpine soll schließlich 2050 in Linz ersetzt werden.