Voestalpine trotz Gewinneinbruchs zuversichtlich

Energiekosten zu hoch

Die Energiekosten seien im Vergleich zu den Spitzenzeiten im Vorjahr zwar gesunken, im internationalen Vergleich in Europa aber nach wie vor sehr hoch, sagte Eibensteiner. Europa m√ľsse sich langfristig die Frage stellen, ob man mit der Kopplung der Strompreise an die Gaspreise beim Merit-Order-Prinzip einen wettbewerbsf√§higen Strompreis zusammenbringe, kritisierte Eibensteiner. Wichtig sei auch, dass die noch offene Strompreiskompensation f√ľr die Industrie so schnell wie m√∂glich komme.

Bei den Vorbereitungen zur einer klimafreundlicheren Stahlproduktion mit reduziertem CO2-Fu√üabdruck (greentec steel) sieht sich der Konzern im Plan. Zentrale Vergaben sollen noch im Laufe des Jahres erfolgen. Auch Wasserstoff in der Stahlerzeugung werde f√ľr die Voest Thema bleiben, sagte Eibensteiner. Eine Testanlage in Donawitz sei weiter in Betrieb. Einsparungen bei Energie- und Ressourcen soll auch ein neues Edelstahlwerk in Kapfenberg bringen, das im vergangenen Jahr hochgefahren wurde und Ende 2023 in die Vollproduktion gehen soll.