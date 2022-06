Voestalpine fährt neues Edelstahlwerk in Kapfenberg hoch

Die voestalpine fährt ihr modernstes - und das erste in Europa seit Jahrzehnten errichtete - Edelstahlwerk sukzessive hoch. "Das ist schon ein Meilenstein nach dem Spatenstich, wir sind in der Zielgeraden bei unserer größten Investition seit langem in der Steiermark", so Franz Rotter, Vorstand der Voestalpine-Division High Performance Metal, am Mittwoch in Kapfenberg. Rund 150 Mitarbeiter werden beschäftigt, in zwölf bis 18 Monaten werde das Werk volle Kapazität erreichen.

Die Investition war ursprünglich auf rund 350 Mio. Euro angesetzt, die Verzögerung um ein Jahr u. a. aufgrund der Konsequenzen aus der Corona-Pandemie, werde die Sache allerdings verteuern, um etwa 10 bis 20 Prozent, genau lasse sich das noch nicht sagen, so Rotter. Man habe jedenfalls in Schlüsseltechnologien investiert, die "uns eine führende Stellung in den relevanten Segmenten sichern wird", so Rotter.

Das nach vier Jahren Bauzeit neu errichtete Edelstahlwerk, das die bestehende Anlage der voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & Co KG in Kapfenberg ersetzt, ist auf die Erzeugung von hochqualitativem Vormaterial für Flugzeugkomponenten, Werkzeuge für die Automobilindustrie, Equipment für die Öl- und Gasförderung oder für den 3D-Druck von hochkomplexen Metallteilen spezialisiert. Die beiden Anlagen - das alte und das neue Werk - würden intermittierend runter bzw. hochgefahren. "Würden beide gleichzeitig gefahren, würden wir der Steiermark das Licht abdrehen", sagte Rotter, der auch erklärte, dass das alte Kapfenberger Werk in den Grundstrukturen rund 100 Jahre alt gewesen sei. Das alte Werk erneuern hätte rund ein dreiviertel Jahr Stillstand bedeutet, das konnten wir uns nicht leisten."