Aufschwung der Industrie findet ein Ende

"In den meisten Industrieländern ging im Juni nach einer zweijährigen Wachstumsphase die Produktion zurück. Allerdings sank neben Österreich die Produktion auch in Frankreich und vor allem in der europäischen Konjunkturlokomotive Deutschland überdurchschnittlich stark", so Bruckbauer. "Wenn auch der Rückgang im Juni zumeist nur leicht war, lässt der starke Auftragsrückgang eine beschleunigte Fortsetzung der Konjunkturverschlechterung in den kommenden Monaten sowohl in den USA als auch in ganz Europa erwarten."

Insgesamt rechnen die Bank-Austria-Ökonomen fürs Gesamtjahr noch mit einem leichten Produktionsplus. 2021 gab es noch ein zweistelliges Wachstum.