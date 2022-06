Recycling: Wie Greiner Produkte entwickelt, die sich selbst trennen

Die hohen Energiepreise und Materialkosten könnten nicht eins zu eins an die Kunden weitergegeben werden. Durch die hohe Inflation bemerke er eine Kaufzurückhaltung bei den Kunden. Greiner-Produkte finden sich unter anderem in Möbel und Matratzen, hier sei die Zurückhaltung am größten. Weniger stark spüre es das Unternehmen bei Medizintechnikprodukten und Lebensmittelverpackungen.

Effizienter werden

Auf den hohen Gaspreis und die aktuelle Verknappung von Gas versucht Greiner ebenfalls zu reagieren. Bis 2025 will das Unternehmen den Anteil von selbstproduziertem Strom erhöhen, was aber nur von derzeit 0,13 auf 1,5 Prozent möglich ist. „Das ist also kein Game-Changer“, sagt Kühner. Daher will er in Zukunft stärker auf Energieeffizienz bauen. Auch wenn Greiner nicht so stark vom Gas abhängig sei, wäre das Unternehmen betroffen, wenn die Industrie stillstehen würde.

Die Corona-Pandemie ist aus seiner Sicht noch nicht überstanden, das Unternehmen ist auf eine nächste Welle vorbereitet. „Greiner hat früh einen Krisenstab und ein Testzelt eingerichtet, das wird weiterhin bereitgehalten“, sagt Kühner. Denn man wisse nicht, welche Varianten auftauchen würden und wie stark eine nächste Welle sein werde.