Heimische Baufirmen klagen über ausländische "Schmutzkonkurrenz"

Der akute Fachkräftemangel und die Preissteigerungen bei wichtigen Baumaterialen sorgen für Stau am Bau. Das nutzen offenbar unseriöse Firmen aus dem benachbarten Ausland aus Heimische Branchenvertreter klagen wieder über zunehmende "Schmutzkonkurrenz" durch Scheinselbstständige aus Osteuropa und illegale Entsendungen aus dem benachbarten Ausland.

So erhielten Bauunternehmen oder private Häuselbauer derzeit unseriöse Dumpingangebote von angeblichen „Einzelmeistern“. Dabei legen Vermittler aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn Angebote, die deutlich unter dem Bruttomittellohnpreis in Österreich liegen. Je nach „Meisterbezeichnung“ werden etwa für Maurer, Fliesenleger, Tischler oder Trockbauer zwischen 22 und 35 Euro die Stunde verlangt. Die Freiberufler verfügen über Lizenzen in ihren Herkunftsländern, sprechen aber kein Deutsch. In der Partie ist aber immer eine deutschsprachige Person mit dabei.

"Bei solchen Dumpingpreisen können seriöse Unternehmen nicht mithalten", sagt Baumeister Alexander Safferthal, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk und Vizepräsident im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV). Der Bruttomittellohnpreis bei seriösen Baufirmen liege zwischen 29 und 38,40 Euro die Stunde. Durch die aktuelle Überhitzung des Baumarktes würden aber viele Firmen oder Private solche unseriösen Angebote annehmen. Dadurch gebe es einen verstärkten Kaufkraftabfluss ins Ausland.