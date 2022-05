Industrie bangt um Aufträge aus Südostasien

In Österreichs Industrie herrscht Aufregung, und das hat diesmal nicht mit der Ukraine oder Lockdowns in China zu tun – obwohl letztere Region dabei eine Rolle spielt. Österreich unterhält seit Jahren zwei Büros für sogenannte Technologie-Attachés, eines in Peking und eines in Jakarta. Diese Attachés unterstützen heimische Unternehmen dabei, in Asien Großaufträge zu lukrieren – was bisher sehr erfolgreich gelungen ist.

Unverständliche Entscheidung

Doch nun soll eines der beiden Büros, jenes in Jakarta – zuständig für ganz Südostasien –, geschlossen werden. Verantwortlich dafür ist das Umweltministerium unter Bundesministerin Leonore Gewessler, in dem der Attaché ressortiert.