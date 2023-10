Erste Frau zieht in den voestalpine-Vorstand ein

Die gebürtige Deutsche war zuletzt 20 Jahre für das Chemieunternehmen BASF in leitenden Funktionen tätig, davon mehr als zehn Jahre im außereuropäischen Ausland. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei BASF leitete sie unter anderem das Pigment- und Additivgeschäft sowie das globale Geschäft mit Superabsorbern.

Richter studierte Mathematik und Physik und schloss ihr Studium mit einer Promotion im Bereich der Hochenergiephysik ab. In ihrer neuen Funktion bei der voestalpine will sich Richter unter anderem auf die Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette des Unternehmens fokussieren, heißt es in der Aussendung weiter.