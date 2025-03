Visa legt in Österreich zu: Kartenzahlungen zunehmend auch für kleinere Beträge

Der Zahlungsdienstleister Visa ist im vergangenen Jahr in Österreich weiter gewachsen. Die Zahl der Karten nahm um 8 Prozent zu, die Anzahl der Transaktionen stieg um 10 Prozent , wie Stefanie Ahammer , Country Managerin von Visa in Österreich am Dienstag bei einem Pressegespräch sagte.

Die Zahlungen im stationären Handel mit Karten sei weiterhin gestiegen, es werden auch immer mehr kleine Beträge mit Karte bezahlt, sagte Ahammer. Bei Kreditkarten sieht sich Visa in Österreich als Marktführer, bei Debitkarten, also den "Bankomat-Karten", räumt die Visa-Österreich-Chefin Aufholbedarf ein.

Die Zahl der Visa-Debitkarten in Österreich legte im vergangenen Jahr aber kräftig, laut Ahammer, um das Zweieinhalbfache zu. Genaue Zahlen nannte sie aber nicht. Visa liegt bei Debitkarten in Österreich deutlich hinter der Konkurrenz von Mastercard zurück.

Neue Geschäftsfelder

Wachsen will Visa Österreich, wie auch die US-Mutter, in den nächsten Jahren vor allem mit neuen Geschäftsfeldern. Darunter Projekte für den öffentlichen Sektor. In Oberösterreich gibt es etwa ein Pilotprojekt zu einer Bezahlkarte für Asylwerbende. Auch beim Ticketing im öffentlichen Verkehr will Visa mitmischen.

Großes Potenzial sieht Ahammer auch im Unternehmensgeschäft und im Geldtransfer in Echtzeit. Bereits heute verbindet die Lösung Visa Direct weltweit mehr als 11 Mrd. Konten, Karten und Wallets von Endkunden miteinander.