Card Complete-Deal: Was kommt auf Kreditkartenbesitzer zu?

Die Kunden von Bank Austria und Raiffeisen erhalten in den kommenden Wochen und Monaten ein schriftliches Angebot für eine Kreditkarte, die von der eigenen Bank ausgegeben wird. Die Bank Austria bietet Mastercard-Karten an, Raiffeisen Visa und Mastercard. Bis Jahresende sollen alle Kunden umgestellt sein. Die Umstellung von der alten auf die neue Karte erfolgt nahtlos. Alle Karten von Card Complete behalten bis Jahresende ihre Gültigkeit.

Babayevs EAVISTA Beteiligungsgesellschaft hält künftig 75,1 Prozent an Card Complete, die sich nun verstärkt auf die Infrastruktur (Terminals, Abwicklung) konzentriert. Die frühere Visa Austria betreut 30.000 Geschäftskunden und zählt rund eine Million Karteninhaber in Österreich, davon kommt etwa ein Drittel von Bank Austria und Raiffeisen.

3. Können die Raiffeisen- oder Bank-Austria-Kunden auch bei der Card Complete bleiben?

Die Kartenprodukte, die für diese beiden Banken ausgegeben wurden, werden bis Jahresende 2025 eingestellt und in dieser Form nicht mehr weitergeführt. Card Complete bietet weiterhin Kreditkarten von Visa, Mastercard und exklusiv Diners Club an.

4. Werden sich die Karten-Konditionen zwischen Raiffeisen, Bank Austria und Card Complete unterscheiden?

Details zu den Konditionen der neuen Kreditkarten erfahren die Kunden direkt in den an sie übermittelten postalischen Angeboten. Bei Card Complete kosten Visa und Mastercard Gold jeweils 80 Euro, im ersten Jahr 36 Euro. Raiffeisen bietet die Kreditkarte Visa Gold mit umfassenden Reiseschutz aktuell um 70 Euro an. Die Banken verweisen auf den Vorteil, dass ihre eigenen Karten in der Banking-App integriert sind und mit Apple Pay oder Google Pay verknüpft sind, was bei Card Complete nicht möglich war.