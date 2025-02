Britischer Banker schluckt Kreditkarten-Anbieter card complete

Die card complete Service Bank AG ist mehrheitlich an die EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH des britischen Bankers mit kasachichen Wurzeln, Arif Babayev, verkauft worden. Dieser übernimmt die Anteile der bisherigen Mehrheitseigentümer Bank Austria (50,1 Prozent) und Raiffeisen Bank International (25 Prozent), teilte das Unternehmen am Montag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die restlichen 24,9 Prozent verbleiben bei der AVZ Privatstiftung, die 2001 aus der ehemaligen Zentralsparkasse hervorging. Der Abschluss des Anteilsverkaufs soll nach Genehmigung der Aufsichtsbehörden noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Wie der KURIER schon im Oktober des Vorjahres berichtete, war Babayev der einzige Interessent für ein Gesamtgebot. Sein britisches Fintech DNA Payments Limited hat ein Abwicklungssystem für das Geschäft mit Kreditkarten entwickelt und will mit der Übernahme in den deutschsprachigen Markt einsteigen. Die AVZ glaubt an Wachstumschancen als unabhängiger Zahlungsdienstleister.