Warum Bankomat- und Kreditkarten eine Einkerbung bekommen

Ob man eine Bankomat -, eine Kreditkarte , einen Personalausweis oder eine Kundenkarte in der Hand hält oder aus der Geldtasche zieht, ist für blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung kaum zu erkennen.

Ab dann sollen alle neuen und nachbestellten Debitkarten sowie von der Bank Austria ausgegebene Kreditkarten als Touch Card ausgefolgt werden, kündigte Robert Zadrazil, Country Manager Österreich bei der Bank-Austria-Mutter Unicredit, bei der Vorstellung der Karte am Montag in Wien an.

Damit Kredit- und Debitkarte auseinandergehalten werden können, ist die Kerbe bei Debitkarten abgerundet, bei Kreditkarten ist sie eckig. Vorgesehen ist sie auch bei Prepaid-Karten, bei denen sie dreieckig ausfällt.

Nicht nur Vorteile für Menschen mit Sehbehinderung

Die neue Karte würde es sehbehinderten Menschen erleichtern, die richtige Karte zu finden, sagte Veronika Aigner, die vor Kurzem gemeinsam mit ihrer Schwester Elisabeth Aigner bei den sehbehinderten Frauen bei der Paraski-Weltmeisterschaft in Maribor zwei Goldmedaillen gewann. Sie biete aber nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung Vorteile, sondern für alle Kunden eine Erleichterung, sagte Zadrazil.