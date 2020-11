VIG nach neun Monaten mit deutlich weniger Gewinn

"Die VIG-Gruppe ist unter Berücksichtigung der Covid-19 Situation solide unterwegs. Wir sehen uns operativ weiter in der Lage, die Auswirkungen der Pandemie für die Versicherungsgruppe zu managen", so Konzernchefin Elisabeth Stadler laut heutiger Mitteilung. Generell habe sich bestätigt, dass sich das Geschäftsmodell mit der sehr breiten Diversität über Länder, Marken, Vertriebswege und Produkte auch in schwierigen Phasen erfolgreich bewähre.

Prognose

Für das Gesamtjahr erwarte die VIG "unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen und vorbehaltlich unvorhersehbarer Volatilitäten auf den Kapitalmärkten" einen Gewinn vor Steuern in einer Bandbreite von 300 bis 350 Mio. Euro, bestätigte Stadler die Prognose von Mitte November. 2019 lag der Vorsteuergewinn bei 522 Mio. Euro.

Aufgrund der aktuellen Situation, die zu unterschiedlich ausgeprägten Lockdowns und verschärften Covid-19-Maßnahmen geführt hat, sei die Einschätzung der mittel- und langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Volkswirtschaften und in Folge des Versicherungsgeschäfts weiterhin erschwert, heißt es in der heutigen Mitteilung weiter.