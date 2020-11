UBM steigerte operativen Gewinn in den ersten drei Quartalen

Nach Segmenten legte bei der Leistung der Bereich Residential am stärksten zu (um fast 70 Prozent auf 109,1 Mio. Euro), während das Office-Segment mit 70,6 Mio. Euro etwa gleich blieb. Den stärksten Rückgang gab es im Segment Hotel, in dem die Gesamtleistung von 147,9 Mio. auf 40,0 Mio. Euro nach unten rasselte.

Trotz Corona sei UBM an der Verkaufsfront in den vergangenen Monaten überaus erfolgreich gewesen. In weniger als einem Jahr habe man 1.000 Wohnungen verkauft, so viele wie nie zuvor. Auch im Bürobereich sei die Nachfrage nach UBM-Projekten ungebrochen, erklärt CEO Thomas G. Winkler. Zudem wurde erst kürzlich, bereits im vierten Quartal, das derzeit größte UBM-Büroprojekt in Deutschland, der F.A.Z.Tower für knapp 200 Mio. Euro veräußert. "Die starke Entwicklungspipeline soll in den nächsten Monaten mit weiteren Büro- und Wohnprojekten wachsen", wird betont. Diese Pipeline ist 2,2 Mrd. Euro groß und besteht zu 50 Prozent aus Wohnen, zu 30 Prozent aus Büros und nur noch zu 15 Prozent Hotels. 2021 werde man zwar "eine Corona-Delle" sehen, man sei aber sehr optimistisch 2022 nahtlos an die Entwicklung vor der Krise anschließen zu können.

Keine Prognose

Abschließende Ertragsprognosen für heuer seien wegen des weiterhin unsicheren Marktumfelds nicht möglich, heißt es im Ausblick. Zwar liege die Ertragsentwicklung der ersten drei Quartale deutlich über den Erwartungen, doch stehe ein herausforderndes viertes Quartal bevor. Von den erneuten massiven Reise- und Handelsbeschränkungen in Europa sei vor allem das Hotel-Pachtgeschäft von UBM betroffen, "die Auswirkungen werden vor diesem Hintergrund erneut evaluiert".