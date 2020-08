Vienna Insurance Group schreibt 120 Millionen Euro ab

In Anbetracht der aktuell noch nicht abschließend einschätzbaren Auswirkungen der Pandemie auf die mittel- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung habe der Vorstand entschieden, Szenarienanalysen für bestimmte Cash-Generating-Unit-Gruppen zu berechnen. Dementsprechend nehme man die Firmenwertabschreibungen in den drei Ländern in genannter Höhe vor, was insbesondere auf die wegen Covid-19 signifikant gestiegenen Diskontsätze zurückzuführen sei.

Das EGT vor Wertminderung habe im ersten Halbjahr eine positive Entwicklung gezeigt, unter anderem wegen eines insgesamt reduzierten Schadenaufwands, etwa aus geringeren Unwetterschäden.