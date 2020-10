Vienna Insurance Group will im Osten noch größer werden

Wie teilen sich Prämien und Gewinn auf?

Mehr als die Hälfte der Prämien und des Ergebnisses kommen aus CEE.

Die Profitabilität des Osteuropa-Geschäfts wurde lange bezweifelt.

Der Anteil von CEE wird immer höher, die Wachstumschancen sind deutlich größer als in Österreich. Hier herrscht hauptsächlich ein Verdrängungswettbewerb. In CEE gibt es noch Potenzial. In Österreich werden pro Person im Jahr rund 2000 Euro für Versicherungen ausgegeben, in CEE ein Zehntel davon. Die Bandbreite reicht von rund 600 Euro in Tschechien bis zu 40 Euro in der Ukraine.

Corona-bedingt schaut es dort aber schlechter aus.

CEE hat sich nach der Finanzkrise deutlich schneller erholt und wird es voraussichtlich auch nach der Covid-19-Krise. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche rechnet mit einer Verbesserung der Wirtschaftslage schon im dritten Quartal 2020. Auch wenn das aus heutiger Sicht schwierig ist, wird 2021 in den Visegrad-Staaten ein Wachstum zwischen zwei und vier Prozent erwartet. Polen, Tschechien und die Slowakei sind neben Österreich unsere wichtigsten Märkte.

Was macht Sie so zuversichtlich? Diese Länder sind nicht so stark vom Tourismus abhängig und deutlich unabhängiger bei den Importen. Die Krise könnte auch die Lohnkonvergenz zwischen Österreich und CEE verlangsamen, das war 2008/09 ebenfalls so. Wenn sich die Lohnkosten-Lücke zwischen Österreich und CEE nicht so schnell schließt, bleiben die Investoren und lagern nicht nach Asien aus.

Der starke Fokus Richtung Osten war im Konzern aber auch umstritten.

Natürlich wurde am Beginn vielfach die Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, in kommunistische Länder zu gehen. Doch wir profitieren noch heute davon, dass wir First Mover waren. Wir bekamen die besten Unternehmen zu sehr vernünftigen Preisen. Unser Einstieg in die Kooperativa in der damaligen Tschechoslowakei kostete eine Million Euro, davon können Sie heute nur träumen. Wir haben meist sehr gut eingesessene Marken mit hohem Kundenvertrauen gekauft.

Im Gegensatz zu Allianz oder Generali setzen Sie auf eine Mehr-Marken-Strategie. Bleibt das so?

Ja, auch das lokale Management bleibt. Das ist eines unserer wichtigsten Prinzipien. Verschiedene Länder haben verschiedene Bedürfnisse. Es ist sehr wichtig, als lokale Versicherung zu gelten, das schafft Vertrauen und Loyalität der Kunden, die nicht so schnell wechselwillig sind.