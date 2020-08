VIG-Gewinn sank wegen Firmenwertabschreibungen

Der Gewinn der börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) ist wegen der Coronakrise im ersten Halbjahr wie angekündigt gesunken. Das Ergebnis vor Steuern fiel um 21,8 Prozent auf 201,2 Mio. Euro, belastet durch coronabedingte Abschreibungen auf die Firmenwerte in drei Ländern in CEE in Höhe von 120 Mio. Euro, wie der Versicherungskonzern am Mittwoch mitteilte. Die Prämieneinnahmen sind gestiegen.

Am 10. August hatte die VIG mitgeteilt, dass das Ergebnis vor Steuern (EGT) wegen rund 120 Mio. Euro Firmenwertabschreibungen bei rund 200 Mio. Euro liegen werde. Wie die Versicherung heute erklärte sind im Vorsteuerergebnis von 201,2 Mio. Euro diese Firmenwertabschreibungen von rund 120 Mio. Euro für die Märkte Bulgarien, Kroatien und Georgien berücksichtigt, die aus der anlassbezogenen Überprüfung der Werthaltigkeit von Firmenwerten im Zusammenhang mit Covid-19 resultieren. Das Finanzergebnis (inkl. Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen) sank um 8,3 Prozent auf 388 Mio. Euro.