VIG spürte Corona-Auswirkungen ab zweitem Quartal

Der Gewinn vor Steuern sank um 4,4 Prozent auf 121,9 Mio. Euro, wie die VIG mitteilte. Das Nettoergebnis (nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen) stieg um 2,8 Prozent auf 85,8 Mio. Euro. Damit sei das erste Quartal trotz erster dämpfender Effekte durch die Covid-19-Pandemie positiv abgeschlossen worden.

Normalität

Betroffen sei die VIG-Gruppe durch die Coronakrise insbesondere aufgrund der damit verbundenen Kapitalmarktentwicklung. Zudem seien im Neugeschäft teilweise Rückgänge zu verzeichnen, die mit dem gleichzeitigen Anstieg im Onlinegeschäft nicht kompensiert werden könnten.

Die Versicherung kehre nun schrittweise zur "neuen Normalität" zurück. Mit Anfang Mai seien die Geschäftsstellen in den Ländern der VIG-Gruppe schrittweise wieder geöffnet worden. Die Serviceeinrichtungen stünden den Kunden unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Auch sei mit Mai begonnen worden, schrittweise und unter Berücksichtigung der jeweils lokal geltenden Bestimmungen und Vorschriften für die großteils in Home Office arbeitenden Mitarbeiter wieder eingeschränkten Bürobetrieb zu ermöglichen. Mit dem lokalen Management der Gesellschaften finde ein regelmäßiger Austausch zur aktuellen Situation in den jeweiligen Ländern statt. Ebenso stehe die laufende Entwicklung der Kapitalmärkte im Fokus.

Prämienvolumen stieg

Im ersten Quartal sei das Gesamtprämienvolumen in allen Sparten gestiegen. Die Einmalerläge in der Lebensversicherung (plus 29,8 Prozent) seien zweistellig gewachsen. Die in absoluten Zahlen höchsten Prämiensteigerungen hätten die Segmente Österreich und Polen verzeichnet.