Grenzlockerungen: Ein bisschen Öffnung ist noch kein Urlaub

Die meistbesuchte touristische Attraktion in Europa ist Disneyland Paris. 15 Millionen Gäste zählte man im Vorjahr – und alles ließ die Betreiber des gigantischen Vergnügungsparks frohlocken, dass es heuer noch mehr würden.

Doch dann kam Corona, und wie ganz Frankreich wurde das Kinderparadies ab Mitte März in den Lockdown geordert. Aber wenn alles gut geht, sagte Frankreichs Staatssekretär für Tourismus, Jean-Baptiste Lemoyne, am Wochenende, "dann könnten die meisten Sehenswürdigkeiten des Landes am 21. Juni wieder aufsperren."

Und er versprach: "Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie vielleicht auch schon früher." Erste Strände haben in Frankreich bereits am Wochenende geöffnet. Aber aus der kühlen Bretagne in den heißen Süden des Landes zu fahren, das wird Franzosen erst ab Juli gestattet sein. Sommerurlaub ja, aber Corona-bedingt unter eingeschränkten Umständen und am besten im eigenen Land – dieses Motto wird sich in der kommenden Urlaubssaison auf alle europäischen Länder anwenden lassen.