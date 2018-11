Vierte Pleite im Industriekonzern Waagner-Biro

Der einstige Vorzeigekonzern des Industriellen Herbert Liaunig zerfällt weiter. Nach der Waagner-Biro AG, der Waagner-Biro Bridge Systems und der SBE Alpha musste nun auch die Tochter WBB Stahl- und Maschinenbau AG laut Creditreform ein Konkursverfahren beim Handelsgericht Wien beantragen. Zehn Gläubiger sind und ein Dienstnehmer sind betroffen. Seit 30. Oktober 2018 hat die WBB Stahl- und Maschinenbau AG einen neuen Vorstand.

Die WBB ist laut AKV im Bereich Stahl- und Maschinenbau tätig und stolpert über die Pleite der Mutter. So muss die WBB 2,159 Millionen Euro an offenen Forderungen gegen konzerneigene Unternehmen zur Gänze abschreiben. Lediglich 8077 Euro liegen in der Kasse.

Dass Stammkapital (zwei Millionen Euro) wurden von den Verlusten (2,163 Millionen Euro) aufgezehrt. Unterm Strich stehen 158.431 Euro Verbindlichkeiten in den Büchern.