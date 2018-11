Millionenpleite Waagner-Biro: Neue Bühne für Tochterfirma

Der Beteiligungswert von fünf Tochterfirmen wurde auf null gesetzt. Der Wert der Bühnentochter wurde auf 450.000 Euro berichtigt, jener der britischen Spezialmaschinenbau-Tochter Quarter Hall mit vier Millionen Euro.

„Dem Unternehmen steht Liquidität aus den noch operativen Tochterunternehmen im Form einer Leistungsverrechnung zur Verfügung“, heißt es im 20 Seiten starken Insolvenzantrag. „Aus der Planung ergibt sich, dass die Fortführung ohne weiteren Forderungsausfall für die Gläubiger möglich ist.“

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Tochterfirmen soll die 20-prozentige Quote für die Gläubiger finanziert werden. Dafür sind etwa 5,5 Millionen Euro nötig.

Der Niedergang des Waagner-Biro-Konzerns

Das Tochterunternehmen SBE Alpha AG kämpfte mit ausstehenden Zahlungen in Millionenhöhe und technischen Problemen, verursacht durch Glas-Lieferanten, bei einem Großprojekt in Russland. SBE schuldet ihrer Mutter 8,9 Millionen Euro. Der SBE-Konkurs in der Vorwoche schlug sich insgesamt mit 19,1 Millionen Euro negativ in den Büchern des Mutterkonzerns nieder. Weitere Finanzierungsgespräche scheiterten, der bereinigte Bilanzverlust wird mit fast 50 Millionen Euro beziffert. Die WBAG soll insgesamt 1500 Mitarbeiter beschäftigen, hauptsächlich im Ausland.