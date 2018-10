Brisante Millionenpleite der Waagner-Biro AG

Die Schulden

Das Unternehmen hat insgesamt 64,62 Millionen Euro Verbindlichkeiten (Buchwerte) und bereinigt um Ab- und Umwertungen sollen schlussendlich 27,317 Millionen Euro Schulden zu Buche stehen. Davon entfallen rund 15 Millionen Euro auf Banken, 7,167 Millionen Euro auf verbundene Unternehmen und 3,712 Millionen Euro auf sonstige Verbindlichkeiten.

Noch nicht eingerechnet ist eine Patronatserklärung (anscheinend für Tochterfirmen) in Höhe von 15,3 Millionen Euro, da noch nicht geklärt sein soll, ob diese Garantien auch gezogen werden. Dazu kommt noch eine weitere Eventualverbindlichkeit in Höhe von bis zu drei Millionen Euro, die schlagend werden könnte.

Das Vermögen

Die Aktiva haben einen Buchwert in Höhe von 64,62 Millionen Euro, aber nur einen Verkehrwert in Höhe von 4,979 Millionen Euro. Unter Strich bleibt ein freies Vermögen in Höhe von 4,822 Millionen Euro. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (11,597 Millionen Euro) wurden zur Gänze wertberichtigt ebenso der Wert der Unternehmensbeteiligungen. Bei der Tochter Waagner-Biro Austria Stage Systems AG bleibt eine positiver Wert in Höhe von 450.000 Euro in den Büchern, zuvor stand sie mit einem Wert von 7,247 Millionen Euro in der Bilanz. Und die britische Beteiligung Qualter Hall wurde von 12,257 Millionen Euro auf vier Millionen Euro abgewertet.

Rettung von Teilbereichen

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Die finanziellen Mittel sollen dazu von den noch operativen Tochtergesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Die insolvente Tochter SBE Alpha AG wurde gestern bereits geschlossen, deren Gläubiger müssen mit einem Totalverlust ihrer Forderungen rechnen. Bei der Waagner-Biro AG sollen auch Teilbereiche geschlossen werden, um ein Überleben zu sichern. Eine Gesamtschließung wäre die schlimmste Variante, weil damit auch das Aus der Tochterfirmen einhergehen würde.