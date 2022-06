Verbrenner-Verbot: ÖVP bremst, Grünen sehen Ähnlichkeiten zur Titanic

Und auch die ÖVP hat es mit einem Verbrennerverbot nicht so eilig. Während Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) für ein Verbot ab 2035 eintritt, meinte ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner heute: "Wir brauchen technologische Lösungen und keine ideologischen Verbote. Ich hoffe, dass das auch Umweltministerin Leonore Gewessler erkennt und sich im Umweltminister-Rat für Technologie-Offenheit starkmacht." Sachslehner verweist auf alternative Kraftstoffe und Wasserstoff und warnt vor einem "potenziellen Neuzulassungs-Verbot von Verbrennungsmotoren". Was nun Regierungslinie ist? Für die ÖVP gelte jedenfalls das Bekenntnis zur Technologie-Vielfalt, hieß es dazu aus der Volkspartei zur APA.

Titanic-Vergleich

Am Dienstagnachmittag reagierten dann die Grünen. "Zur Positionierung von Industriellenvereinigung, Wirtschafts- und Landwirtschaftkammer zur Brüsseler Verbrenner-Verbots-Entscheidung drängt sich ein Titanic-Vergleich auf. Der Eisberg ist längst in Sicht und dank unterlassenen Entscheidungen kurz vor dem Bug. Dennoch versuchen rückwärtsgewandte Lobbyisten immer noch, unsere Mobilität auf Klima-Kollisionskurs zu halten. Dabei braucht es jetzt den endlich in Angriff genommenen Kurswechsel. Nur dann können wir einen harten Aufprall noch vermeiden", so der Grüne Klimaschutzsprecher Lukas Hammer.