Aus für Verbrenner: Transportwirtschaft fordert Alternativen

Kritik am EU-Parlament kommt auch von der Interessenvereinigung eFuel Alliance Österreich. Sie spricht von einem "Zwang zum Elektroauto im Pkw-Sektor ab 2035". "Die Europäische Union begibt sich damit in eine Sackgasse, denn die Voraussetzungen für 100 Prozent elektrisches Fahren liegen nicht vor", so der österreichische eFuel-Präsident Jürgen Roth. Europa schwäche sich selbst. "Gerade hat Europa mit der Abhängigkeit vom russischen Gas schwerste Probleme, da begibt es sich in eine neue Abhängigkeit von China," meinte er.

Geteilte Meinungen

Die Freiheitliche Wirtschaft sprach heute gar von einem "Brüsseler Märchenschloss", das "am Verstand der Menschheit" zweifeln lasse. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren in schon 13 Jahren sei technisch nicht umsetzbar - es sei denn, das sei so gewollt und die EU wolle schlicht und einfach in erster Linie die Mobilität der Menschen einschränken, so der Sprecher für KFZ-Handel in der Freiheitlichen Wirtschaft, Hermann Fichtinger. Er fordert die Forcierung von Synthetischen und Bio-Kraftstoffen.