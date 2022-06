Verbrenner-Verbot aus Brüssel elektrisiert Tankstellen

Vor 30 Jahren habe es in Österreich rund 4.500 Tankstellen gegeben, heute seien es 2.700. Dieser Stand sei seit ungefähr zehn Jahren stabil. Es könne allerdings sein, dass sich deren örtliche Positionierung und Aufgabenbereich ändern werde. Auf Transitrouten sowie in Städten seien Tankstellen aber auch in Zukunft nötig.

Wichtig für Tankstellen ist vor allem, wie sich in den kommenden Jahren die Ladegeschwindigkeit entwickelt, meint Zierhut. Wenn sich die positive Entwicklung fortsetze und man Batterien von E-Autos künftig in fünf bis zehn Minuten vollladen könne, dann seien Tankstellen in Zukunft bestens dafür geeignet, so gesehen würde sich an deren Grundkonzept nichts ändern.