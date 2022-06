Desaster oder Chance? Experten streiten über Aus für Verbrenner

Auch Günther Kerle, der Sprecher der Automobilimporteure, hält die Entscheidung, „eine Technik zu verbieten, für falsch“. Seiner Meinung nach müsste auch künftig ein Verbrenner zugelassen werden, wenn er kein CO 2 ausstößt. „Es müsste Technologie-Offenheit gegeben sein. Die Politiker sind keine Ingenieure und wissen nicht, was technisch noch alles kommen kann“, sagt Kerle. „Ohne synthetische Treibstoffe werden die Klimaziele in Europa auch bis 2050 nicht erfüllt werden, weil noch so viele Verbrenner auf der Straße sind. Für die muss man auch etwas machen.“