Erneut Urteile gegen Energieversorger wegen Preiserhöhungen

Das Bezirksgericht Innsbruck urteilte in einer von der Arbeiterkammer Tirol (AK) eingebrachten Klage gegen den Landesenergieversorger TIWAG. In Wien urteilte das Handelsgerichtes Wien in einer vom Verbraucherschutzverein VSV unterstützten Musterklage einer Einzelperson gegen den Verbund.