Tiwag-Urteil: Strompreiserhöhung 2022 war nicht zulässig

Keine sachliche Rechtfertigung

Das Gericht stellte fest, dass Vertragsbestimmungen nichtig seien, wenn es für die Erhöhung des Preises keine sachliche Rechtfertigung gibt, so die AK via Aussendung. Die für eine Preisänderung maßgeblichen Umstände müssten sachlich gerechtfertigt sein. Die Preisanpassung dürfe auch die Gewinnspanne des Unternehmens nicht ändern und sich nur auf die Änderung der tatsächlichen Kosten des Unternehmens beschränken.

Bei der Tiwag hätte man das anders gehandhabt, so die AK. Die gestiegenen Börsenpreise hätten zu einer höheren Gewinnmarge geführt, die tatsächlichen Erzeugungskosten seien jedoch nicht in einem vergleichbaren Ausmaß zu den Börsenpreisen gestiegen. Auch das Heranziehen der sogenannten Opportunitätskosten, also der Kosten für entgangenen Gewinn, lässt das Gericht nicht gelten und hält fest, dass die Preisanpassung auf Basis des ÖSPI rechtlich nicht zulässig war bzw. ist. Der für Entgelterhöhung herangezogene Grund müsse angemessen sein.