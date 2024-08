Schwarzarbeit und Lohndumping: Wie Firmen Sozialbetrug zum Geschäftsmodell machen

158.000 Beratungen wurden von der Arbeiterkammer (AK) Wien im ersten Halbjahr 2024 durchgeführt. „Dabei hat sich gezeigt, dass sich Arbeitgeber in Branchen mit harten Arbeitsbedingungen immer öfter nicht an die Regeln halten“, sagt Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz bei der AK Wien, in einer Pressekonferenz.

Beschäftigte aus dem Ausland

Gemeint sind das Bau-, Reinigungs- und Transportgewerbe, die Gastronomie und insbesondere die Leiharbeit. Gerade in diesen Branchen arbeiten viele Beschäftigte aus dem Ausland.

Sprachliche Barrieren und die Unkenntnis über die eigenen Rechte und Ansprechpartner bei AK und Gewerkschaft machten es Firmen leicht, ihre Mitarbeiter auszubeuten.

Die Probleme, mit denen sich Arbeitnehmer an die AK wenden, würden immer komplexer. „Das liegt daran, dass manche Unternehmen immer kreativere Wege finden, um Sozialbetrug zu ihrem Geschäftsmodell zu machen“, erklärt Dvořák.