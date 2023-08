72 Prozent der Sozialleistungsbetrüger sind ausländische Staatsbürger

Mehr als 2.200 Fälle angezeigt

Ziel müsse es sein, jenen Menschen zu helfen, die es nötig hätten, betonte Karner: "Damit der Sozialstaat auch in Zukunft leistungsfähig bleibt, ist es notwendig, das System auch vor Missbrauch zu schützen." Je mehr und intensiver beim Thema Sozialbetrug kontrolliert werde, desto mehr Fälle würden auch zum Vorschein kommen, sagte der Innenminister. Schwerpunktaktionen gab es zuletzt in der Grundversorgung und an Flughäfen.

100 bis 150 Bedienstete sind in Österreich für die Bekämpfung von Sozialbetrug geschult. Mehr als 2.200 Fälle seien im ersten Halbjahr 2023 angezeigt worden, die Schadenssumme lag in diesem Zeitraum bei 14 Millionen Euro, so Karner: "72 Prozent der Tatverdächtigen waren ausländische Staatsbürger und mehr als die Hälfte der Fälle gab es in Wien."

Die Aufklärungsquote liege bei 99,5 Prozent. Wer glaube, den Sozialstaat und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler betrügen zu können, der werde auch erwischt. Der häufigste Deliktfall: Wenn Arbeitslosengeld bezogen wird, obwohl jemand "schwarz" arbeitet.