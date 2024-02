Betrug: Ukraine-Spenden für Kellerausbau gesammelt

Also verfiel die bisher unbescholtene Frau auf die Idee, gefakte Spenden-Aufrufe auf der für wohltätige Zwecke gedachten Plattform zu platzieren. 100.000 Euro gab sie als Spendenziel an, um ukrainische Mütter und deren Kinder nach Wien zu bringen, wobei sie behauptete, sie stünde bereits mit einem Bus an der ukrainischen Grenze und werde die Frauen und Kinder nach Wien chauffieren, wo bereits Unterkünfte zur Verfügung stünden.

Spendenziel von 100.000 Euro

Gar 500.000 Euro wollte die 35-Jährige mit der wahrheitswidrigen Behauptung einsammeln, sie habe sich mit einem Bestattungsunternehmen in der Ukraine zusammengeschlossen, um dort würdevolle Beerdigungen für gefallene Soldaten und getötete Zivilisten zu organisieren.