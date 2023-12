Finanzministerium: Erneute Warnung vor betrügerischen SMS und eMails

Das Finanzministerium betonte, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und die versendeten Nachrichten und verlinkten Webseiten Fälschungen darstellen.

Echte Nachrichten nur Bescheide per Post oder im Finanzonline-Portal

"Informationen des BMF (Bundesministerium für Finanzen, Anm.) erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt", hieß es.

