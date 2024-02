Massiver Millionenschaden durch Scheinfirmen

Der Kampf gegen die organisierte Schwarzarbeit und den Sozialbetrug gleicht einer Sisyphos-Arbeit. „Die Finanzpolizei hat sich von der bloßen Kontrolltätigkeit im Arbeitsmarktbereich mehr in Richtung Bekämpfung der organisierten Wirtschaftskriminalität bewegt“, sagt Finanzpolizeichef Wilfried Lehner. „Wir haben im Vorjahr 152 Scheinunternehmen vom Markt genommen. Diese Scheinfirmen haben durch Ausstellung von Scheinrechnungen Schwarzarbeit ermöglicht.“ Fakt ist: Die Scheinfirmen stellen Scheinrechnungen aus, und an das Auftraggeber-Unternehmen fließt der Rechnungsbetrag abzüglich einer Provision in bar zurück.

Laut Lehner gab es einen solchen Großfall im Reinigungsbereich, „wo hunderte Dienstnehmer geringfügig beschäftigt wurden und denen die Differenz auf die tatsächlich geleisteten Stunden (40 bis 60) schwarz ausbezahlt wurde“. Die Beschäftigten haben „sieben bis acht Euro netto ausbezahlt erhalten und konnten durch den gleichzeitigen Bezug von Sozialtransfers wie Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe mehr als 3.000 Euro netto einnehmen“.