Millionenpleite einer aus dem TV bekannten Socken-Firma

Die Rede ist von der Neuro Socks GmbH mit Sitz in Wien. Sie hat laut KSV1870 und AKV ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Geschäftsgegenstand sind der Handel mit Bekleidung und gesundheitsbezogenen Waren, vor allem Socken, die unter dem Kennzeichen „Neuro Socken“ bekannt sind (Fitness und Wellness).

Gesellschafter sind laut Creditreform Cyrol Wolfgang, der auch als Geschäftsführer der Antragstellerin fungiert, sowie Cyro Daniel und Enn Johann und vier weitere Personen.

Laut Gläubigerliste sind von dieser Insolvenz 16 Gläubiger und zwei Mitarbeiter betroffen. Die Passiva betragen laut Creditreform rund 6,17 Millionen Euro, die Aktiva 1,24 Millionen Euro

"Es ist beabsichtigt das Unternehmen neu zu strukturieren und fortzuführen. Dies mit Hilfe eines Sanierungsplanes", so der KSV1870. "Die Gläubiger erhalten eine Quote in Höhe von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren", so der AKV.