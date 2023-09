Unito will Umsatz auf 730 Millionen Euro verdoppeln

Bis 2027 wird der Online-Handel in der DACH-Region (Österreich, Schweiz, Deutschland) Prognosen zufolge um ein Drittel wachsen. Die Unito-Gruppe peilt bis 2030 ein jährliches Wachstum von 8 Prozent an, nebenher will man dabei CO2-neutral sein. Zum Vergleich: In den vergangenen 15 Jahren lag das jährliche Wachstum im Schnitt bei 6 Prozent. Der Umsatz hat sich in 20 Jahren auf 263 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/23 auf 363 Millionen Euro etwa verdoppelt.

Boom durch Künstliche Intelligenz

Dieser Trend soll sich deutlich beschleunigen. Bereits bis 2030 will die Unito-Gruppe ihren Jahresumsatz auf etwa 730 Millionen Euro erneut verdoppeln. Neue Möglichkeiten sollen sich uner anderem aus dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz ergeben .