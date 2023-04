Nach Coronaboom folgt Konsum-Unlust: Otto/Universal verliert Umsatz

"Wir können in Fernost günstiger einkaufen und das an die Kunden weitergeben", räumte Gutschi beim Jahrespressegespräch ein. In drei Monaten würden 80 bis 90 Prozent der Produkte im Textilbereich im Schnitt um mehr als 10 Prozent günstiger sein, so der Unito-Chef. Dann würde auch die Konsumneigung zurückkehren.

Spürbare Zurückhaltung

Verunsicherung und hohe Inflation machten sich bei der Versandhandelsgruppe insbesondere im Bereich Technik bemerkbar. "Investitionsgüter sind marktbedingt sehr stark rückläufig. Technikanschaffungen werden verschoben, die Leute halten ihr Geld zusammen", sagte Gutschi. Das habe insbesondere die Marke Universal zu spüren bekommen, die stark im Segment Technik vertreten sei. Auch die deutlich kleinere Marke Quelle ist vor allem im Bereich Haushalt und Technik aktiv. Besser sei das Geschäft bei Otto gelaufen, wo die Bereiche "Living" rund um Möbel, Haushaltswaren und Heimtextilien sowie Bekleidung im Fokus liegen.