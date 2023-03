Onlinehandel: Mehr Kunden bringen Zalando nicht mehr Geschäft

An der Börse kam Zalando gestern gut an. „Das ist ein viel besseres Ergebnis als bei einer Reihe von Wettbewerbern wie Asos und Boohoo, die in den vergangenen Monaten Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten“, sagt etwa Analyst Anubhav Malhotra von der Investmentbank Liberum. „2023 wird weiterhin schwierig für Online-Modehändler, aber die Ziele von Zalando scheinen erreichbar zu sein.“ Der Kurs legte im Tagesverlauf um 4 Prozent zu.