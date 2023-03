Gebrauchtwagenpreise steigen wieder

Nach einer kleinen Pause beim Anstieg der Gebrauchtwagenpreise im Dezember und J├Ąnner zeigt der Trend im Februar wieder leicht nach oben: Um durchschnittlich 0,5 Prozent verteuern sich die Fahrzeuge im Vergleich zum Vormonat. Mit 28.548 Euro erreichen die Durchschnittspreise damit einmal mehr ein neues Allzeithoch. Das geht aus dem Gebrauchtwagen-Preis-Index des Online-Fahrzeugmarktplatzes AutoScout24 hervor.

Wenige E-Autos

Das Angebot an E-Autos und Hybrid-Fahrzeugen steigt um rund zehn Prozent. ÔÇ×Immer mehr ├ľsterreicher und ├ľsterreicherinnen interessieren sich f├╝r alternative Antriebsarten. Wer auch f├╝r ein Elektro- oder Hybridfahrzeug offen ist, kann k├╝nftig aus einem gr├Â├čer werdenden Angebot an Gebrauchtwagen w├Ąhlen", sagt Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in ├ľsterreich. Das k├Ânne diesen Fahrzeugkategorien zus├Ątzlichen Aufwind geben.

Die alternativen Antriebsarten werden tendenziell etwas g├╝nstiger. Den st├Ąrksten preislichen R├╝ckgang verzeichnen Erdgasfahrzeuge (CNG) mit einem Minus von 7,9 Prozent und werden aktuell f├╝r 15.705 Euro gehandelt. E-Autos wurden um rund ein Prozent g├╝nstiger und kosten im Schnitt 47.490 Euro.

Mit einem Durchschnittspreis von 45.553 Euro bilden Hybridfahrzeuge aktuell die zweitteuerste Antriebskategorie unter den Gebrauchten. Der Anteil der E-Autos am Gesamtmarkt ist noch zu gering, als dass die R├╝ckg├Ąnge hier den Trend steigender Preise brechen k├Ânnten. Nach wie vor wird der Gebrauchtwagenmarkt stark von Verbrennern dominiert: Der Durchschnittspreis bei Diesel liegt aktuell bei 27.023 Euro und bei Benziner bei 27.565 Euro.

Oldtimer g├╝nstiger

Der Blick auf die Fahrzeugsegmente zeigt moderatere Steigerungen: Am st├Ąrksten verteuerten sich Kleinw├Ągen mit einem Plus von 2,8 Prozent auf einen Durchschnittspreis von 16.499 Euro. Die Alterssegmente entwickeln sich etwas uneinheitlicher: W├Ąhrend f├╝r Oldtimer um 3,6 Prozent (28.189 Euro) g├╝nstiger wurden, ist bei Youngtimern mit einem Plus von 3,5 Prozent ein deutlicher Zuschlag f├Ąllig (10.221 Euro).

Das Angebot w├Ąchst im Februar vor allem bei Elektrofahrzeugen: Um 10,2 Prozent stieg das Angebot f├╝r E-Autos im Vergleich zum Vormonat. Mehr Auswahl gibt es auch bei Hybriden (plus 9,2 Prozent) und LPG-Fahrzeugen (plus 18,4 Prozent). ├ťberschaubarer wird das Angebot auf der anderen Seite bei den gefragten Benzinern und Dieselfahrzeuge mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent.