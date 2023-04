Deutlicher Umsatzverlust im Onlinehandel

Es war ein hartes Jahr für alle Onlinehändler. Die deutlichen Umsatzzuwächse während des Lockdowns waren nicht von langer Dauer. Es wird nun wieder mehr im Geschäft gekauft. Dazu kommen der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise und die deutlich gestiegene Inflation. Das alles hat die Kauflaune der Konsumenten abgeschwächt.

Der Absatz der Unito-Gruppe mit Otto, Universal und Quelle war daher im Geschäftsjahr 2022/23 um acht Prozent auf 363 Millionen Euro gesunken. Entsprechend der Kommentar von Unito-Geschäftsführer Harald Gutschi. „2022 war das schwierigste Jahr im E-Commerce seit Bestehen des E-Commerce.“

Der negative Trend im Online-Handel hat nicht nur die Unito-Gruppe erwischt. In der EU sind die Umsätze in diesem Bereich insgesamt um mehr als zehn Prozent gesunken. Unito ist Teil der deutschen Otto-Gruppe, hat aber in Graz und auch in Salzburg Niederlassungen mit rund 400 Beschäftigten.