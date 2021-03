Umsatz von Red Bull auf 6,3 Milliarden gestiegen

Der Salzburger Energydrink-Produzent Red Bull hat 2020 trotz Coronapandemie und Gastronomie-Lockdowns deutlich mehr Geschäft gemacht. In der Bilanz stehen plus 4 Prozent auf 6,3 Mrd. Euro beim Umsatz, plus 5,2 Prozent auf 7,9 Mrd. Dosen beim Absatz und erneut auch ein Profitzuwachs, schreibt das Wirtschaftsmagazin "Trend" in seiner Online-Ausgabe. Die Coronakrise hat das rasante Umsatzwachstum aber gebremst. 2019 erreichte Red Bull noch ein Erlösplus von 8 Prozent.

Auf der Unternehmenswebsite veröffentlichte Red Bull einige weitere Kennzahlen: Hauptgründe für die positiven Zahlen seien die gute Absatzentwicklung im vergangenen Jahr in der Türkei (+23 Prozent), Deutschland (+19 Prozent), Russland (+16 Prozent), Kanada (+14 Prozent), Skandinavien (+11 Prozent), Schweiz (+11 Prozent) und USA (+10 Prozent) sowie das Kostenmanagement und Markeninvestitionen.

Trotz Coronapandemie soll das Wachstum auch heuer weitergehen. Der Energydrink-Hersteller erwartet "die Fortsetzung der bisherigen positiven Entwicklung".

Erstmals Konzernbilanz veröffentlicht

Nach Anfragen der Investigativplattform "Dossier" beim zuständigen Firmenbuch am Landesgericht Salzburg hat Red Bull Ende Dezember 2020 erstmals einen Konzernabschluss veröffentlicht. Nun ist ein Blick auf die komplette Unternehmensbilanz möglich.