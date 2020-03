Energydrinks sind vor allem für junge Menschen schädlich

Kinder- und Jugendärzte warnen davor,

dass Energydrinks die Leistungen von Jugendlichen

verschlechtern können.

Energydrinks sind süße Getränke, in denen Koffein ist.

Energydrinks bewirken,

dass die Adern im Körper enger werden.

Dadurch gelangt weniger Blut zum Gehirn,

zum Herz und zu den Muskeln.

Um mehr Leistung bringen zu können,

müsste aber genau das Gegenteil passieren:

Nämlich dass mehr Blut

in diese Bereiche vom Körper fließt.



Energydrinks bewirken, dass der Blutdruck steigt

und dass das Herz schneller schlägt.

Energydrinks lösen im Körper Stress aus.

Außerdem können Jugendliche durch den vielen Zucker

in den Energydrinks übergewichtig werden.

Daher sollten vor allem junge Menschen,

besser auf Energydrinks verzichten.

Auf keinen Fall sollten sie

mehrere hintereinander trinken.



Energydrinks sind für Jugendliche, die Medikamente

gegen ADHS nehmen, besonders schädlich.

Die Abkürzung ADHS steht für

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung.

Menschen mit ADHS können sich schlecht konzentrieren.

Es fällt ihnen schwer, bei der Sache zu bleiben

und sie lassen sich leicht ablenken.

Auch für Jugendliche, die Herz-Probleme haben,

sind Energydrinks besonders schlecht.