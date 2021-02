Wie Red Bull Weltmeister Mercedes in der Formel 1 stoppen will

Es kommt in der Formel 1 tatsächlich noch auf die inneren Werte an. Zumindest in der diesjährigen Saison, die Mitte März mit den Testfahrten in Bahrain startet. Mit Red Bull präsentierte am Dienstag das vierte von zehn Teams seinen neuen Rennwagen. Äußerliche Unterschiede im Vergleich zum Vorjahresmodell muss man auch bei dem österreichisch-englischen Team mit der Lupe suchen.

Deshalb auch die etwas eigenartig anmutende Typenbezeichnung. Der RB16B baut aufgrund der engen technischen Richtlinien auf dem Auto aus dem Vorjahr auf.