Die Saison der Formel 1 startet bei ServusTV

Wie in den vergangenen Jahren wird ServusTV auch weiterhin die MotoGP übertragen. In einem Magazin sollen zudem Geschichten aus der Welt der Formel 1 und der MotoGP vereint werden, hieß es in einer Aussendung. "Die heimischen Fans erwartet bei ServusTV ein intensiver Motorsport-Sommer mit drei Rennen in Serie: In Kanada, Frankreich und dem Heimrennen in Spielberg als Höhepunkt", wird Bereichsleiter Sport Christian Nehiba zitiert.