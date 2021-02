Erstmals zehn Prozent Bio-Anteil bei Lebensmitteln

Im Bio-Landbau verzichten die Landwirte unter anderem auf leichtlösliche mineralische Düngemittel und auf chemisch-synthetische Spritzmittel. Außerdem muss es eine vielseitige Fruchtfolge im Ackerbau und eine artgerechte Tierhaltung mit Auslauf und Weidemöglichkeiten geben.

Die heimische Landwirtschaft mit rund 24.500 Biobauern gilt als ökologischer Vorreiter. Weltweit liegt Österreich mit einem Bio-Anteil von über 26 Prozent (677.000 Hektar) an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche auf Platz 2 hinter Liechtenstein (41 Prozent).

Kaum Neueinstiege in Bio-Förderung

Bei der Anzahl der Biobauern und der Bio-Fläche gab es 2020 in Österreich im Unterschied zu einigen anderen europäischen Ländern aber nur einen geringen Anstieg, weil seit Ende 2018 keine Neueinstiege mehr in die Bio-Förderung und seit Ende 2019 auch keine Umstiege aus anderen Fördermaßnahmen mehr möglich sind. Einen Einstieg in die Bio-Förderung gibt es erst mit der neuen Förderperiode der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) im Jahr 2023.