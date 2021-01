Sorge um die Versorgung mit Lebensmitteln

Die USA würden gern mehr Lebensmittel in die EU exportieren. Das US-Landwirtschaftsministerium hat daher eine Studie vorgelegt, nach der die Nahrungsmittelproduktion in der EU um 12 Prozent sinken wird. Die Einkommen der Bauern in der EU werden demnach sogar um 16 Prozent zurückgehen. Voraussetzung ist, dass die Pläne der EU-Kommission zur Reduktion von Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie Flächenstilllegungen wie geplant umgesetzt werden. Das reduziert die Ernteerträge.

Der Präsident des Ökosozialen Forums, Stephan Bernkopf, verweist auf die Folgen der EU-Strategie. Die Selbstversorgung mit Lebensmitteln würde sinken. Die Lebensmittelimporte aus Nicht-EU-Staaten würden steigen. Die geplante Ökologisierung „darf die Versorgungssicherheit nicht gefährden“. Pernkopf verlangt Nachbesserungen bei den EU-Plänen und eine „Intensivierung der Landwirtschaft“. Das ist durch Züchtung von Sorten möglich, die an den Klimawandel angepasst sind.