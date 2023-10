Umfrage: So viel würden die Österreicher gerne arbeiten

Die Österreicher wollen im Durchschnitt 32,7 Stunden in der Woche an 4,3 Tagen arbeiten. Nur 30 Prozent der Befragten möchten 35 Stunden plus in der Woche jobben, ergab eine aktuelle Erhebung des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS.

Denn für 78 Prozent ist die Work-Life-Balance "sehr" oder "eher wichtig", hieß es in der am Freitag veröffentlichten Umfrage.

