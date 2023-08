ÖGB-Präsident Katzian: "Menschen werden dort hingehen, wo es bessere Arbeitszeiten gibt"

Während sich SPÖ-Chef Babler am Samstag im Ö1-Journal auf einen Rahmen von acht bis neun 9 Jahren als Übergangszeit bis zur Arbeitszeitverkürzung festgelegt hat, möchte sich ÖGB-Chef Katzian hier nicht konkret festlegen.

"Wir haben als Gewerkschaftsbund definiert, dass wir mit der Arbeitszeit runterwollen. Wir kommen von vor über 100 Jahren mit weit über 48 Stunden und dann gab es Schritte - die 48-Stunden-Woche, die 40-Stunden-Woche ab 1975, jetzt haben wir 2023 - in zwei Jahren ist das also 50 Jahre her. In vielen Berufen ist der Arbeitsdruck in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass man es sich gar nicht ärger vorstellen will. Dass die Leute dann mit den Arbeitszeiten runtergehen möchten, ist klar."