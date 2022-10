4-Tage-Woche in Österreich: Diese Unternehmen haben sie eingeführt

Drei Tage frei, vier Tage arbeiten. Was in Großbritannien in einem Pilotversuch bereits seit Juni getestet wird, wünschen sich auch hierzulande immer mehr Menschen. Jeder zweite Österreicher würde eine gesetzlich verankerte Wahlmöglichkeit der 4-Tage-Woche begrüßen, so eine Umfrage von Statista.

Attraktive Arbeitgeber

Immer mehr Unternehmen kommen diesem Wunsch nach, nicht zuletzt, weil in Zeiten des Fachkräftemangels jeder Arbeitgeber an seiner Attraktivität schrauben möchte. Auch in Österreich haben einige Firmen über die Sommermonate das reduzierte Arbeitszeitmodell getestet. Der KURIER hat nachgefragt, wie die Versuche gelaufen sind - und wer die 4-Tage-Woche fix eingeführt hat.