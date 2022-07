4-Tage-Woche und der Hund darf mit: Darum haben diese Firmen kein Personalproblem

Die Fünf-Tage-Woche hat ausgedient

Immer mehr Unternehmen verabschieden sich von der klassischen Fünf-Tage-Woche. Martina Leitner, Vice President of Human Ressources beim Hightech-Unternehmen Frequentis, ist überzeugt davon, dass man Mitarbeitenden heutzutage mehr bieten muss als nur die gängigen Standards: „Der Markt ist kompetitiv. Die Trends, die jetzt am Arbeitsmarkt spürbar sind, gehen auch an uns nicht vorbei – und natürlich machen wir uns darüber Gedanken.“ Flexibilität besteht bei dem Informationstechnologie Unternehmen daher nicht nur auf dem Papier. „Wir haben eine flexible Homeoffice-Vereinbarung. Bis zu drei Tage die Woche können unsere Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Wann sie das möchten, können sie selbst entscheiden.“ Um den Mitarbeitenden den Weg in die Arbeit so einfach und nachhaltig wie möglich zu gestalten, bietet die Firma auch gratis Öffi-Tickets für die Wiener Linien sowie ein Klimaticket an.

Klar positionieren

Mit solchen Benefits könne man als Unternehmen zwar hervorstechen, im Endeffekt kommt es für Leitner aber darauf an, „sich als Unternehmen klar zu positionieren. Wofür steht ein Unternehmen ein? Und das dann auch wirklich umzusetzen. Es nur zu sagen, reicht nicht aus. Junge Bewerberinnen und Bewerber verlangen Klarheit und Transparenz.“ Auch die LinkedIn-Studie kommt zu diesem Ergebnis: Demnach verzeichnen Beiträge, in denen die Unternehmenskultur erwähnt wird, einen Anstieg des Engagements von plus 67 Prozent. Von den rund 55 Bewerberinnen bei der Werbeagentur „gamz n„ roses“ haben es statt ursprünglich einer gesuchten Mitarbeiterin, zwei geschafft: „Wir sind flexibel und den Drive und Spirit wollten wir nutzen“, erklärt die Gründerin Gamze Ertug. Und was ist mit den restlichen 53 Bewerbern passiert? „Ich habe jedem einzelnen Bewerber und jeder einzelnen Bewerberin in einem Satz Feedback gegeben, warum es nicht funktioniert hat. Das macht viel aus. Das vermittelt, dass man sich wirklich interessiert“, so Ertug.

Zeitnahe Rückmeldung

Auch davon können sich einige Unternehmen eine Scheibe abschneiden, denn laut der hokify Umfrage „Future of Work“ erwarten sich 60 Prozent der Jobsuchenden binnen drei Tagen eine Rückmeldung auf ihre Bewerbung. Zeitnahes Feedback und eine direkte Ansprechperson sind also von besonderer Bedeutung.

Wer heute als Unternehmen punkten will, wird mit „Bereitschaft zur Überbezahlung“ allein nicht weit kommen. Ein attraktives Gesamtpaket, das vom authentischen Außenauftritt über eine ehrliche Stellenausschreibung bis hin zur tatsächlichen Unternehmenskultur reicht, ist unverzichtbar. Unternehmen, die das verpassen, verpassen letztendlich die besten Kandidaten.