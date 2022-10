Wie man mit Büro-Zwang die eigenen Mitarbeiter verscheucht

Besteht die Gefahr, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch vermehrte Abwesenheit den Bezug zum Unternehmen verlieren?

Ja. Wir müssen eines verstehen: Menschen binden sich nicht an Unternehmen, sie binden sich an Menschen. Im IT-Bereich ist das ein großes Thema, da etwa Programmierer meist alleine arbeiten und schneller gewillt sind, bei einem guten Angebot zu wechseln. Veränderung ist somit ein reines Gewinn- oder Gehaltsstreben. Was uns aber in Arbeitsstellen hält, ist die Geschichte, die man miteinander aufgebaut hat. Das ist etwas, das über die gemeinsame Zeit hinweg reift. Ist das nicht vorhanden, ist die Bindung schwächer.